Минпромторг сообщил, что остановки строительства гражданских судов на верфях ОСК нет

В Объединенной судостроительной корпорации ранее подтвердили, что оценка заключенных контрактов ОСК не повлияет на сроки исполнения заказов

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Остановки строительства гражданских судов на верфях Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) нет и не планируется. Об этом заявили ТАСС в Минпромторге РФ.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на письмо первого заместителя гендиректора корпорации Андрея Бузинова сообщила, что верфи компании по поручению нового гендиректора ОСК Андрея Пучкова приостановили закупки комплектующих для некоторых строящихся гражданских судов.

"Никакой остановки строительства гражданских заказов на верфях ОСК нет и не планируется. В настоящий момент доверительный управляющий в лице ВТБ, которого государство наделило полномочиями по обеспечению долгосрочной стабилизации финансового состояния ОСК, проводит внутренний аудит, а также сверку финансирования плановых проектов, не находящихся в настоящий момент в постройке", - пояснили в министерстве.

В Минпромторге добавили, что в письме, на которое ссылается газета, речь не идет об остановке работ на строящихся судах, и принятые меры не влияют на сроки строительства ледокольного флота, проводящегося по утвержденному графику.

Ранее в ОСК также подтвердили, что оценка заключенных контрактов ОСК не повлияет на сроки исполнения заказов. Выводы об экономической целесообразности контрактов корпорации будут сделаны комплексно по итогам финансового аудита корпорации.

Банк ВТБ получит в доверительное управление на пять лет 100% акций ОСК, которые находятся в федеральной собственности (принадлежат Росимуществу). Ранее Минпромторг РФ сообщал, что специалисты банка уже начали проводить финансовый аудит.