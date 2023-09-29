Польша и Венгрия не приняли участия во встрече ЕС по украинскому зерну

Представитель Еврокомиссии Олоф Гилл сообщил, что на встрече состоялся обмен мнениями о плане действий Украине по контролю экспорта аграрной продукции, который одобрила ЕК

БРЮССЕЛЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Польша и Венгрия не приняли участия во встрече координационной платформы ЕС по экспорту украинского зерна в четверг. Об этом сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Олоф Гилл.

"Я могу подтвердить, что не было государственного участия со стороны Венгрии и Польши, однако участие в работе координационной платформы не является обязательным", - заявил он.

Представитель отметил, что на встрече состоялся обмен мнениями о плане действий Украине по контролю экспорта аграрной продукции, который одобрила Еврокомиссия. При этом он не раскрыл детали самого плана. "Следующая встреча платформы пройдет скоро, но я пока не знаю точной даты. Платформа не является единственным механизмом по украинскому зерну, контакты продолжаются на разном уровне", - заключил Гилл.

15 сентября Еврокомиссия отказалась продлить действие эмбарго на поставки зерна и других видов сельскохозяйственной продукции с Украины в 5 приграничных государств ЕС, которое было введено 2 мая из-за затоваривания рынков и угрозы банкротства фермеров. ЕК потребовала от Киева представить до 18 сентября план сокращения поставок в эти страны ЕС, что не было сделано. После этого Венгрия, Польша и Словакия объявили об одностороннем запрете на ввоз украинского зерна. Киев подал жалобу во Всемирную торговую организацию и начал расследование недружественных действий трех европейских стран.

Венгрия и Польша также заявили, что не намерены продолжать работу в рамках координационной платформы ЕС по регулированию украинского зернового экспорта.