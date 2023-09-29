29 сентября, 11:06

В МИД Турции призвали найти способ предотвратить приостановку зерновой сделки

На переговорах в Нью-Йорке этот вопрос стоял под номером один, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан

АНКАРА, 29 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что было необходимо найти способ предотвращения приостановки действия зерновой сделки.

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"В настоящее время тревожные звонки звучат для многих стран. Необходимо было найти способ предотвратить это. В прошлом году эта проблема была решена. В этом году мы снова работаем. На переговорах в Нью-Йорке этот вопрос стоял под номером один", - отметил глава МИД республики, выступая в провинции Мугла. Трансляцию вел телеканал TRT Haber.

Действие зерновой сделки - заключенного в июле 2022 года соглашения о коридоре для судов с украинским зерном - прекратилось с 18 июля. РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН. Российский лидер неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки нуждающимся странам - так и не была достигнута. Тем не менее в Москве заявили, что готовы незамедлительно вернуться к соглашению, однако оно должно быть реализовано в части, касающейся России. 

Теги:
Турция
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