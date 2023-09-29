В МИД Турции призвали найти способ предотвратить приостановку зерновой сделки

На переговорах в Нью-Йорке этот вопрос стоял под номером один, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан

АНКАРА, 29 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что было необходимо найти способ предотвращения приостановки действия зерновой сделки.

"В настоящее время тревожные звонки звучат для многих стран. Необходимо было найти способ предотвратить это. В прошлом году эта проблема была решена. В этом году мы снова работаем. На переговорах в Нью-Йорке этот вопрос стоял под номером один", - отметил глава МИД республики, выступая в провинции Мугла. Трансляцию вел телеканал TRT Haber.

Действие зерновой сделки - заключенного в июле 2022 года соглашения о коридоре для судов с украинским зерном - прекратилось с 18 июля. РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН. Российский лидер неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки нуждающимся странам - так и не была достигнута. Тем не менее в Москве заявили, что готовы незамедлительно вернуться к соглашению, однако оно должно быть реализовано в части, касающейся России.