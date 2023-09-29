"БКС мир инвестиций" повысил оценку акций "Роснефти" на 25%

Эксперты банка ожидают от "Роснефти" дивиденды в 2023 году в размере 70 рублей на акцию

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Прогноз по дивидендам "Роснефти" по итогам 2023 года повышен на 38%, до 71 рубля на акцию за счет хороших финансовых показателей компании в первой половине 2023 года и позитивных макропоказателей отрасли, говорится в обзоре "БКС мир инвестиций". Эксперты увеличили целевую стоимость бумаг компании на 25%, до 760 рублей за акцию, что на 42 % выше текущих уровней.

По оценке "БКС мир инвестиций", EBITDA "Роснефти" за первое полугодие 2023 года оказалась на 40% выше докризисных уровней, а чистая прибыль - на 154%. Дальнейшую поддержку российской нефтеперерабатывающей отрасли во второй половине 2023 года окажут рост цен на нефть, ослабление рубля и сильная ценовая динамика на внутреннем рынке нефтепродуктов. "Проект "Восток ойл" - по-прежнему история долгосрочного роста, а добыча на новых месторождениях по проекту начнется в конце 2024 года, что приведет к значительному росту добычи и диверсификации экспорта", - добавили эксперты компании.

В результате "БКС мир инвестиций" повысил также прогноз дивидендов на акцию "Роснефти" на 2024 год на 31%, до 79 рублей на бумагу, и ожидает роста планируемой дивидендной доходности с 14% в 2023 году до 15% в следующем. Текущая стоимость акций "Роснефти" на Московской бирже на 13:00 составляла 536,4 рубля за штуку.

Аналитики других банков и эксперты также прогнозируют двузначную дивидендную доходность компании, ожидая роста котировок. Так, банк "Синара" повысил прогноз по целевой цене акций "Роснефти" на 11%, до 640 рублей за штуку. Аналогичная оценка у банка "Ренессанс капитал". В августе Sber CIB повысил прогноз по целевой цене акций "Роснефти" почти на 20%, до 655 рублей. Эксперты банка ожидают от "Роснефти" дивиденды в 2023 году в размере 70 рублей на акцию.

С начала года акции "Роснефти" выросли примерно на 50%, став одной из самых быстрорастущих бумаг на российском фондовом рынке, обогнав индекс "голубых фишек" Мосбиржи (вырос на 43%). Основная доля акций компании находится в государственной собственности, но за последние два года общее число акционеров "Роснефти" выросло в 2,5 раза, достигнув около 900 тыс.

"Роснефть" выплачивает дивиденды дважды в год, направляя на эти цели 50% от чистой прибыли по МСФО. Так, 15 августа компания завершила выплату дивидендов по итогам 2022 года в размере 17,97 руб. на акцию. Общая сумма выплат составила 190,4 млрд руб. Учитывая выплату промежуточных дивидендов из прибыли за первое полугодие 2022 года, суммарный дивиденд "Роснефти" на акцию за 2022 год составил 38,36 руб., а общая сумма выплат - 406,5 млрд руб.

"Роснефть" в 2020 году приступила к масштабному освоению месторождений на Таймыре в рамках реализации проекта "Восток ойл". В крупнейший для мировой отрасли проект входят активы компании на севере Красноярского края - 52 лицензионных участка, в том числе Ванкорское, Сузунское, Тагульское, Лодочное месторождения, а также новые - Пайяхское (с запасами более 1 млрд тонн нефти) и Западно-Иркинское (0,5 млрд тонн нефти). Ресурсная база "Восток ойл" составляет 6,5 млрд тонн. Потенциал добычи жидких углеводородов там может составить 115 млн тонн в год. Уже в 2024 году планируется отгрузить с "Восток ойла" 30 млн тонн нефти по Северному морскому пути.