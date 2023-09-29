Пенсии неработающих пенсионеров в РФ в 2024 году планируют проиндексировать на 7,5%

Реализация законопроекта повысит уровень пенсионного обеспечения 32,6 млн неработающих пенсионеров

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Пенсии неработающих пенсионеров в России в 2024 году могут быть проиндексированы на 7,5%, это повысит уровень пенсионного обеспечения 32,6 млн человек среди этой категории россиян. Соответствующий проект поддержали члены Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений, сообщается на сайте правительства РФ.

Заседание Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений провела вице-премьер Татьяна Голикова.

"На заседании был рассмотрен и поддержан сторонами проект федерального закона "О внесении изменений в статью 10 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий", разработанный в целях повышения уровня пенсионного обеспечения граждан не ниже уровня инфляции. Согласно законопроекту, в 2024 году пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 7,5%", - говорится на сайте.

Отмечается, что реализация законопроекта повысит уровень пенсионного обеспечения 32,6 млн неработающих пенсионеров.

Страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 января 2023 года проиндексировали на 4,8%. Средний размер страховых пенсий по старости для этой категории россиян с учетом повышения с составил 21 864 рубля.

Содействие занятости

Кроме того, стороны РТК обсудили расширение программы профессионального обучения и дополнительного профобразования в рамках федерального проекта "Содействие занятости". В частности, в 2023 году предлагается увеличить объем финансирования проекта на 2,4 млрд рублей - до 10,7 млрд рублей. Это будет способствовать росту численности участников мероприятий по обучению на 41 тыс. человек. Таким образом, их общее количество достигнет 180 тыс. человек, из них не менее 135 тыс. человек будут трудоустроены.