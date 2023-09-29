ЦБ заявил о сокращении объема подозрительных операций в первом полугодии на 9%

Незаконный вывод средств за рубеж сохранился на исторически минимальном уровне января - июня 2022 года и составил 12 млрд рублей

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Объем подозрительных финансовых операций в банковском и внебанковском секторах в первом полугодии 2023 года сократился на 9%, незаконный вывод средств за рубеж сохранился на исторически минимальном уровне января - июня 2022 года - 12 млрд рублей. Об этом сообщается в материалах регулятора.

"В первом полугодии 2023 года объемы подозрительных операций сократились на 9% (учтены объемы подозрительных транзитных операций по обналичиванию денежных средств вне банковского сектора). Объемы подозрительных операций с признаками вывода денежных средств за рубеж в указанном периоде составили 12 млрд рублей и сократились ко второму полугодию 2022 года почти в два раза, оставаясь на уровне первого полугодия 2022 года, когда в период перестройки логистики платежей объемы таких операций были минимальными за весь период мониторинга", - говорится в сообщении.

Как отметил ЦБ, в качестве основания для вывода денежных средств за рубеж в основном использовались авансовые платежи за импортируемые товары без их последующего ввоза на территорию Российской Федерации (58%).

Обналичивание средств

Кроме этого, объемы обналичивания в банковском секторе сократились на 5% и составили 32 млрд рублей. "В структуре обналичивания отмечается снижение более чем в два раза объемов подозрительных операций по снятию наличных денежных средств со счетов юридических лиц", - отметил регулятор. По мнению ЦБ, этому способствовало внедрение Банком России платформы "Знай своего клиента".

Объемы обналичивания денежных средств вне банковского сектора снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 30%, до 10 млрд рублей, указал регулятор.

Финансовые операции по исполнительным документам

В структуре подозрительных операций по исполнительным документам отмечается существенное снижение использования удостоверений комиссий по трудовым спорам - с 2 млрд рублей в первом полугодии 2022 года до 0,4 млрд рублей в первом полугодии текущего года. "На этом фоне отмечаются попытки использовать схемы обналичивания через банковские карты и счета физических лиц, на которые поступают безналичные денежные средства от хозяйствующих субъектов с высоким уровнем риска. Объемы таких операций в первом полугодии 2023 года возросли в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в материалах ЦБ.

Основной спрос на теневые финансовые услуги в первом полугодии 2023 года, как и в аналогичном периоде прошлого года, формировался в строительной отрасли (37%), торговле (29%) и сфере услуг (19%).