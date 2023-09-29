Бюджет городского фонда ОМС в Петербурге превысит 150 млрд рублей в 2024 году

Большую часть доходов территориального фонда составит субвенция от федерального

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) Санкт-Петербурга составит 154,2 млрд рублей в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

"В 2024 году бюджет ТФОМС составит 154,2 млрд рублей, что на 11,8 млрд рублей больше, чем в текущем году", - говорится в сообщении.

Большую часть доходов территориального фонда - 123,6 млрд рублей (более 80%) - составит субвенция Федерального фонда ОМС. Еще 20,3 млрд рублей (13%) будут направлены из средств городского бюджета. Ожидается, что от лечения иногородних граждан бюджет получит около 10 млрд рублей (6,5%).

Большая часть бюджета будет направлена на финансирование территориальной программы ОМС, объем которой составит 143,1 млрд рублей. Это на 7% больше, чем в 2023 году. Подушевой норматив на одного застрахованного в Санкт Петербурге возрастет до 23 643 рублей, что на 5,4% больше прошлогоднего показателя и почти на 40% выше среднероссийского. Средняя заработная плата медицинских работников увеличится на 8,6%, отметили в пресс-службе.