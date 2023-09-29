В Союзе торговых центров выступили за сохранение и развитие зданий IKEA

Управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский ранее не исключил, что некоторые здания IKEA могут снести

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Здания магазинов IKEA в торговых центрах "Мега" нужно сохранить и продолжить их развитие. Такое мнение ТАСС высказал президент Союза торговых центров Булат Шакиров.

Ранее управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский не исключил, что некоторые здания IKEA могут быть снесены, а их место займут другие здания со своим назначением.

"Союз торговых центров поддерживает позицию новых владельцев, что необходимо сохранить существующие активы и продолжать их развитие. Здания нужно сохранить", - сказал Шакиров.

Владельцем сети торговых центров "Мега" в России площадью 2,3 млн кв. м стала группа "Газпромбанк", выкупившая их у Ingka Centres. В состав сделки вошли 14 торговых центров "Мега" (в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, Омске, Уфе, Ростове-на-Дону, Самаре, Адыгее, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде).