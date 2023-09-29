Эфиопия разрешила вывозить до 2 кг кофе на человека

Как уточнили в посольстве Эфиопии в Москве, коммерческий экспорт кофе из страны продолжается

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Вылетающим из Эфиопии пассажирам теперь разрешено вывозить до 2 кг кофе для личного пользования. Об этом сообщает посольство РФ в Аддис-Абебе со ссылкой на таможенные власти страны.

25 сентября правительство Эфиопии временно запретило вывоз кофе из страны в любом виде и в любых количествах в связи с изменениями таможенного законодательства.

"В дополнение к ранее размещенной информации сообщаем, что таможенные власти Эфиопии уточнили предыдущее распоряжение и дали разъяснение, согласно которому пассажиры, вылетающие из страны, могут провозить до 2 кг кофе на человека для личного пользования", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале российского посольства.

При этом, как уточнили в посольстве Эфиопии в Москве, коммерческий экспорт кофе из Эфиопии продолжается. "Это временная мера, и речь идет об авиапассажирах, коммерческого экспорта это не касается", - пояснили ТАСС в диппредставительстве.

Кофе считается главной экспортной культурой для Эфиопии. По оценкам Международной организации по кофе, Эфиопия является лидером среди африканских стран в области производства кофе и занимает пятое место в мире по этому показателю, уступая только Бразилии, Вьетнаму, Колумбии и Индонезии.