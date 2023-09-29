Глава ВТБ заявил, что применение двойного курса может привести к доллару в 150-250 рублей

По словам Андрея Костина, это не будет продуктивным шагом

СОЧИ, 29 сентября. /ТАСС/. Применение китайской модели регулирования финансовых рынков, которая предусматривает двойной курс валюты, приведет на российском рынке к росту доллара до 150-250 рублей. Такое мнение высказал глава ВТБ Андрей Костин на ХХ Международном банковском форуме.

"Я тоже против того, чтобы переходить к каким-то жестким административным мерам. Если мы введем два курса рубля, у нас один будет 150 (рублей), другой - 250, это точно. Поэтому этого не надо делать", - сказал Костин.

Накануне банкир подчеркивал, что введение двойного или тройного курса рубля не будет продуктивным шагом. Он указывал, что китайская экономика от наличия "мембраны" между внутренним валютным рынком и внешним одновременно и выигрывает, и страдает.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что проблему высокой волатильности рубля и инфляции нужно решать не стандартными методами валютного контроля, а следует изучать китайскую модель, где существует некая "мембрана" между внутренним и внешним валютным рынком.