Сбер стал самым крупным инвестором в объекты инфраструктуры ТКО в России

По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, несмотря на положительный пример Сбера, в РФ существует явление "гринвошинга"

МАНЖЕРОК /Республика Алтай/, 29 сентября. /ТАСС/. Крупнейшим инвестором в объекты инфраструктуры обращения с отходами в России является Сбербанк, сообщил генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев на пленарном заседании "От экологии мышления к экологическому суверенитету" на форуме "Эко Алтай. Нить природы"

"Сбербанк является крупнейшим инвестором в объекты инфраструктуры обращения с ТКО на территории всей страны, во всяком случае в нашей программе почти 80% - это деньги, которые мы получаем путем размещения зеленых облигаций как раз по открытой и закрытой подписке как раз у Сбербанка", - сказал он.

Буцаев добавил, что, несмотря на положительный пример Сбера, в России существует явление "гринвошинга", когда пиар компании о ее вкладе в экологию несоразмерен с усилиями, которые она прикладывает для улучшения окружающей среды.

Ранее Российский экологический оператор зарегистрировал проспект эмиссий собственных зеленых облигаций на сумму 100 млрд рублей. Замгендиректора РЭО Сергей Королев сообщал, что часть средств, полученных от размещения на бирже, будет направляться на создание объектов инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Международный форум "Эко Алтай. Нить природы" проходит 29-30 сентября 2023 года в Республике Алтай, на территории всесезонного курорта "Манжерок". Организаторами Форума выступают правительство республики, Фонд Росконгресс и АНО "Центр развития Республики Алтай". В рамках форума пройдут сессии, направленные на освещение важности тематики ноосферного развития, актуальных инновационных экологических инициатив, развития экологического туризма.