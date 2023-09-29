В Госдуме назвали главные задачи бюджета

По словам депутата Андрея Макарова, эти задачи - оборона страны, развитие экономики и поддержка людей

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Проект федерального бюджета на 2024-2026 годы стал результатом совместной работы правительства и парламента в очень сложных условиях, главные задачи, которые он решает - оборона страны, развитие экономики и поддержка людей. Об этом заявил журналистам глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

"Тот документ, который сегодня представлен в Госдуму - это результат совместной работы в очень сложных условиях. И, конечно, необходимо было ответить на вопросы, как решать те главные задачи, которые поставлены главой государства. В первую очередь это оборона страны, оборонная промышленность, это развитие экономики, но одновременно - это поддержка людей", - сказал он. "Каким бы сложным ни был бюджет, какие бы сложные ни были экономические условия, какие бы новые санкции ни придумали наши бывшие партнеры, главным условием бюджета было и остается полное выполнение всех социальных обязательств государства. Надеюсь, что та работа, которую мы провели, позволяет сделать вывод, что да, все социальные обязательства государства будут, безусловно, выполнены", - подчеркнул депутат.

Макаров напомнил, что ранее бюджет вносился в Госдуму в бумажном виде. "Раньше это были два огромных неподъемных мешка, а теперь - вот такой пакет. А вот 14 дисков, на которых бюджет и все материалы к нему теперь размещены вместо тех мешков, которые приходилось раньше таскать", - сказал он. По словам председателя комитета, сам проект бюджета и материалы к нему составляют 4 тысячи 375 страниц. "Работа над бюджетом не прекращается ни на один день, и весь этот год мы работали с правительством над проектом бюджета, но самая интенсивная работа началась в мае месяце, и последние три-четыре месяца это была каждодневная работа над этим проектом", - рассказал Макаров

Как сообщил он, комитет по бюджету будет предлагать рассмотреть проекты о бюджете и бюджетах внебюджетных фондов в первом чтении 26 октября. "Закон устанавливает, что все прохождение бюджета в Госдуме не может превышать 60 дней, соответственно, надо распределить это время на подготовку к первому чтению, поправок ко второму чтению с тем, чтобы все эти процессы были максимально содержательными", - отметил Макаров. По словам депутата, все заседания комитета по бюджету будут открытыми и транслироваться в интернете. "В этих заседаниях будут принимать участие все председатели законодательных собраний регионов, чтобы регионы могли как можно быстрее обратить внимание на то, что содержится в федеральном бюджете, а при необходимости - задать вопросы и участвовать в обсуждении Это прямое поручение председателя Госдумы с тем, чтобы мы обеспечили возможность максимально широкого участия региональных законодательных собраний в обсуждении бюджета", - пояснил он.

Первое заседание комитета по бюджету, на котором проект бюджета доложит глава Минфина Антон Силуанов, состоится 16 октября, сообщил Макаров. После этого комитет по бюджету практически в круглосуточном режиме будет рассматривать каждую госпрограмму, "с обязательным докладом по каждой программе профильного министра", заключил депутат.