Правительство Грузии представило проект бюджета на 2024 год с ростом экономики в 5%

Как сообщил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили, средний показатель инфляции находится в рамках целевого и составляет 2,8%

ТБИЛИСИ, 29 сентября. /ТАСС/. Правительство Грузии подготовило проект бюджета на 2024 год с учетом роста экономики в 5%. Об этом сообщил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.

"Я хочу вам сказать, что бюджет (на 2024 год - прим. ТАСС) запланирован при довольно консервативном подходе. Мы вложили в него 5,2% роста экономики. В среднесрочном периоде рост реальной экономики также составит 5%. Средний показатель инфляции колеблется в рамках целевого и составляет 2,8%", - сказал Гарибашвили.

Номинальный внутренний валовой продукт, отметил премьер, в следующем году составит более 85,3 млрд лари (около $32 млрд). ВВП в пересчете на душу населения будет $8,6 тыс. Консолидированный бюджет в 2024 году будет 27,8 млрд лари (более $10 млрд). Дефицит составит 2,5%. Объем долга правительства будет 38,2% от ВВП.

Глава правительства пообещал, что в 2024 году вырастут пенсии, зарплаты учителей, воспитателей детских садов, врачей и госслужащих. Первый вариант бюджета будет направлен в парламент в октябре. Далее его доработают, а к концу года утвердят.