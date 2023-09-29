Общий объем инвестиций из РФ в Таджикистан составил $1,7 млрд

Торговый представитель РФ в республике Евгений Кореньков отметил, что в Таджикистане работают 330 предприятий с российским участием

ДУШАНБЕ, 29 сентября. /ТАСС/. Общий объем инвестиций, которые вложены российской стороной в экономику Таджикистана, составляет $1,7 млрд. Об этом сообщил торговый представитель России в республике Евгений Кореньков, выступая на сессии международного инвестиционного форума "Душанбе-2023".

"Общий объем накопленных инвестиций из России, по данным таджикской статистики, составляет $1,7 млрд, из них почти $900 млн - это прямые инвестиции", - сказал он.

Торгпред отметил, что в Таджикистане работают 330 предприятий с российским участием.

Целью форума в Душанбе является презентация условий и возможностей благоприятного инвестиционного климата Таджикистана, привлечение инвестиций, расширение сотрудничества между отечественными компаниями и иностранными инвесторами. В форуме участвуют представители более чем 30 стран.