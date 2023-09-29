G7 создаст фонд для поддержки развивающихся стран по укреплению цепочек поставок

По сведениям агентства Kyodo, речь идет о странах глобального Юга

ТОКИО, 29 сентября. /ТАСС/. Страны Группы семи (G7) намереваются в ближайшее время создать специальный фонд, средства из которого пойдут на укрепление в развивающихся странах цепочек поставок продуктов и сырья, необходимых для проведения декарбонизации. Об этом сообщило японское агентство Kyodo.

Сообщается, что речь идет о странах глобального Юга. Япония, по данным Kyodo, на первом этапе планирует инвестировать в этот фонд порядка $5 млн. Ожидается, что официально о создании фонда будет объявлено 11 октября в преддверии встречи глав Минфинов и Центрабанков G20 в Марокко, где будут участвовать и представители G7.