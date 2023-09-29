Туркмения подтвердила твердое намерение по поставкам газа в ЕС

Председатель Народного совета республики Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что Ашхабад делает упор, в частности, на увеличение газодобывающих мощностей

АШХАБАД, 29 сентября. /ТАСС/. Туркмения подтвердила твердую позицию по поставкам газа в Европу посредством строительства Транскаспийского газопровода. Об этом заявил председатель Народного совета республики Гурбангулы Бердымухамедов, выступая в Берлине на встрече глав делегаций стран Центральной Азии и Восточного комитета экономики Германии.

"Следует особо отметить, что европейский вектор был и остается в повестке дня международного энергетического сотрудничества Туркменистана. В этом контексте, хочу подтвердить твердую позицию Туркменистана по поставкам газа в Европу посредством строительства Транскаспийского газопровода", - цитирует Бердымухамедова государственное агентство TDH.

Он отметил, что Ашхабад делает упор на увеличение газодобывающих мощностей, расширение многовариантной газотранспортной инфраструктуры, позволяющей обеспечить поставки туркменского природного газа на мировые рынки. "Готовы возобновить наши активные контакты с соответствующими структурами Европейской комиссии, отдельными европейскими государствами и компаниями в контексте реализации крупных международных энергетических проектов", - сказал он.

Бердымухамедов, находящийся с рабочим визитом в Берлине, в пятницу принял участие во встрече глав делегаций в формате "Центральная Азия + Германия". Во встрече, прошедшей в формате делового завтрака под председательством президента ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера, также приняли участие президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон и Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Встречи "Центральная Азия +" проводятся регулярно, в том числе на уровне глав государств. В прошлом году прошел саммит "Центральная Азия + РФ", в этом году проводились встречи с Китаем, США, лидерами арабских стран и Евросоюзом. На следующий год запланирован саммит "Центральная Азия + Япония".

Ашхабад и Баку уже долгое время рассматривают возможность прокладки по дну Каспия газопровода от побережья Туркмении в Азербайджан. Конвенция по правовому статусу Каспийского моря предусматривает, что такие проекты должны быть согласованы лишь между странами, через территориальные воды которых пройдет трубопровод. После подписания конвенции в ряде СМИ появлялись сообщения, что соглашение дало зеленый свет реализации проекта, который предусматривает поставки на европейский рынок туркменского газа в объеме 30 млрд куб. м ежегодно в течение как минимум 30 лет. Единственными путями поставок туркменского газа на Запад пока остаются транзитные трубопроводы через территорию Казахстана и России.