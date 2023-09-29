В России на содействие занятости в 2024 году планируют выделить более 62,3 млрд рублей

На федеральный проект "Содействие занятости" по законопроекту о бюджете в 2024 году планируют направить 7,9 млрд рублей, в 2025 году - 8,2 млрд рублей, в 2026 году - 5,6 млрд рублей

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Более 62,3 млрд рублей планируется выделить в России в 2024 году на реализацию государственной программы "Содействие занятости населения", говорится в материалах к законопроекту о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

"Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию государственной программы "Содействие занятости населения", в 2024 году составят 62 343,0 млн рублей, в 2025 году - 64 683,0 млн рублей и в 2026 году - 64 706,1 млн рублей", - указано в документе.

Согласно таблице, на федеральный проект "Содействие занятости" по законопроекту в 2024 году планируют направить 7,9 млрд рублей, в 2025 году - 8,2 млрд рублей, в 2026 году - 5,6 млрд рублей. Кроме того, на комплекс процессных мероприятий "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" в 2024 году предусмотрено 47 млрд рублей, в 2025 году - 49,4 млрд рублей, в 2026 году - 51,9 млрд рублей.