В Госдуму внесли законопроект об увеличении МРОТ в 2024 году до 19 242 рублей

Минимальный размер оплаты труда планируют повысить на 18,5%

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Правительство внесло в Госдуму законопроект об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2024 году на уровне 19 242 рублей в месяц. Текст документа размещен в думской электронной базе.

Поправки вносятся в закон "О минимальном размере оплаты труда", согласно которому МРОТ в 2023 году составляет 16 242 рубля. Как указывается в пояснительной записке, увеличение МРОТ в 2024 году составит 18,5% по сравнению с предыдущим годом. "Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,8 млн работников", - указали авторы инициативы.

Как напомнили в кабмине, в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в 2023 году было дано поручение обеспечить с 1 января 2024 года дополнительное повышение МРОТ на 10%.

Согласно действующим нормам, в 2023 и 2024 годах было приостановлено исчисление МРОТ в зависимости от медианной зарплаты. Так, темпы роста МРОТ должны были на три процентных пункта превышать темп роста величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ. Законопроект предлагает признать эту нормы утратившей силу с 1 января 2024 года. "Соотношение с медианной заработной платой за предыдущий год увеличится до 47,7%", - указывается в документе.

Законопроект также устанавливает, что с 2025 года соотношение МРОТ и медианной заработной платы должно составлять не ниже 48%. Уточняется, что их соотношение "пересматривается не реже одного раза в пять лет исходя из условий социально-экономического развития РФ".