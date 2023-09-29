Молдавия продлила на октябрь контракт с принадлежащей "Интер РАО" Молдавской ГРЭС

Цена осталась прежней - $66 за 1 МВт·ч

КИШИНЕВ, 29 сентября. /ТАСС/. Молдавская компания "Энергоком" продлила на октябрь контракт на поставку электроэнергии с принадлежащей "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (МГРЭС) в непризнанном Приднестровье. Об этом госкомпания сообщила в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"В октябре "Энергоком" продолжит закупки электроэнергии от МГРЭС, соответствующий контракт был подписан 29 сентября", - говорится в сообщении. В нем отмечено, что цена осталась прежней - $66 за 1 МВт·ч. Объем поставок составит около 305 тыс. МВт·ч, что составляет 85% потребности республики, остальная электроэнергия будет закуплена у румынской компании OPCOM.

В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. В декабре 2022 года Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию, а сам пользуется резервами.