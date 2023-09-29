Минэкономразвития формирует пул малайзийских туроператоров для работы с РФ

Это позволит быстрее идентифицировать подходящих контрагентов и в перспективе поможет нарастить турпоток из Малайзии в Россию, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 29 сентября./ТАСС/. Минэкономразвития РФ сформирует пул туроператоров Малайзии, которые заинтересованы в работе с российскими партнерами, сообщили в пресс-службе министерства со ссылкой на представителя загранаппарата Минэкономразвития в Малайзии Екатерину Евграфову.

"Готовы с коллегами предоставлять консультации компаниям в части инвестиционных режимов в наших странах пребывания, - отметила Евграфова. - Для себя ставлю важной задачей работать над повышением узнаваемости российских туристических направлений среди граждан Малайзии. Для этого, в частности, сформируем пул малайзийских туроператоров, заинтересованных в работе с российскими партнерами, которым будем делиться с нашим бизнесом. Это позволит быстрее идентифицировать подходящих контрагентов и в перспективе поможет нарастить турпоток из Малайзии в Россию".

Ранее министр экономического развития Максим Решетников заявлял, что Россия предложила полную отмену туристических виз Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии и Малайзии.