Промпроизводство в Подмосковье выросло на 12% за восемь месяцев

Значительная динамика наблюдается в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий - рост составил почти 56%

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Промышленное производство в Московской области за восемь месяцев 2023 года выросло на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"Промышленное производство продолжает демонстрировать положительную динамику. За семь месяцев текущего года его рост составил 10,4% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. За период с января по август 2023 года - уже 12% по сравнению с прошлым годом. При этом значительный вклад в эту динамику внесла именно обрабатывающая промышленность региона, которая за отчетные восемь месяцев выросла на 13,8%", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой.

В пресс-службе рассказали что значительная динамика наблюдается в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий - рост составил почти 56%. Производство транспортных средств и оборудования выросло на 38,4%, а производство резиновых и пластмассовых изделий - почти на 30%.

В свою очередь в пресс-службе Министерства экономики и финансов Подмосковья дополнили, что в регионе наблюдается прирост оборота розничной торговли, который за восемь месяцев составил 4,4% относительно аналогичного периода прошлого года и оценивается в 2,4 трлн рублей. Оптовая торговля ускорилась практически на 7%, объем достиг 6,8 трлн рублей. Оборот общественного питания вырос на 18%, до 116,4 млрд рублей. Платные услуги населению сохранились на уровне прошлого года - 539,2 млрд рублей.

Также в министерстве подчеркнули, что ситуация на рынке труда остается стабильной. "По итогам января - июля 2023 года среднемесячная начисленная заработная плата достигла 78 тыс. рублей, увеличившись на 14,5% к аналогичному периоду прошлого года. Уровень зарегистрированной безработицы на конец августа 2023 года - 0,3% от рабочей силы", - добавили в пресс-службе.