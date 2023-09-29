Кабмин внес в Думу поправки о снижении дисконта на Urals для налогов до $15 в 2024 году

В 2025 году дисконт должен снизиться до $10

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Правительство внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс, предполагающие снижение дисконта на российскую нефть Urals при расчете НДПИ с нынешних $20 до $15 за баррель в 2024 году, говорится в документе.

В 2025 году дисконт должен снизиться до $10, в 2026 году - до $6. Как следует из материалов к проекту федерального бюджета, это даст казне 861 млрд рублей в 2024 году, 934 млрд рублей в 2025 году и 859 млрд рублей в 2026 году.

В России с 1 сентября начали работать поправки в Налоговый кодекс, которые уточняют методику расчета стоимости цены российский экспортной нефти Urals, которая используется в налогообложении отрасли, в том числе для расчета налогов на добычу полезных ископаемых и на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья. Изменения предполагают снижение максимально возможного дисконта российской нефти Urals к Brent с $25 до $20 за баррель c 1 сентября.