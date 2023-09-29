В приложение "Мегамаркета" произошел сбой

В пресс-службе сервиса сообщили, что специалисты работают над восстановлением сайта

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Приложение маркетплейса "Мегамаркет" возобновило работу после сбоя, убедился корреспондент ТАСС. В пресс-службе сервиса сообщили агентству, что специалисты работают над восстановлением сайта.

"Специалисты маркетплейса уже работают над сложившейся ситуацией. Скоро "Мегамаркет" снова будет доступен на сайте", - сообщили в компании.

Проблемы в работе приложения и сайта маркетплейса наблюдались днем в пятницу. В уведомлении в приложении говорилось: "Ошибка на нашей стороне. Мы уже разбираемся", сообщение на сайте гласило: "Меняем кое-что на сайте. Скоро вернемся".