На Украине заявили о планах реорганизовать "Энергоатом" для повышения доверия Запада

Замминистра экономики Алексей Соболев сообщил, что до конца года компания "станет акционерным обществом и там будет запущен процесс отбора независимого наблюдательного совета"

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Правительство Украины рассчитывает до конца 2023 года преобразовать государственное предприятие "Энергоатом", являющееся оператором украинских АЭС, в акционерное общество для повышения доверия со стороны западных партнеров. Об этом заявил заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев.

"Мы рассчитываем, что до конца года "Энергоатом" станет акционерным обществом и там будет запущен процесс отбора независимого наблюдательного совета, а он уже и решит вопрос нового менеджмента. Ожидаем, что наблюдательный совет в "Энергоатоме" появится и заработает уже в первом квартале следующего года, а немного позже назначит и новое руководство компании", - сказал он в интервью агентству Укринформ.

По словам замглавы ведомства, министерство реформирует систему управления в "Энергоатоме" для того, чтобы повысить доверие со стороны западных партнеров. По этой же причине, отметил Соболев, ведется работа над реорганизацией "Оператора газотранспортной системы Украины". "Это нужно не только для стабильного и эффективного функционирования энергетического сектора, но и для повышения доверия к нему со стороны партнеров, чтобы привлекать больше инвестиций международных партнеров. <...> предоставлять большие ресурсы без доверия никто не будет. Вот почему важно внедрять современное корпоративное управление", - пояснил он.

Накануне украинское правительство получило от США письмо со списком необходимых реформ. В частности, Киеву рекомендуется провести либерализацию цен на газ и электроэнергию, расширить наблюдательные советы компаний "Укрэнерго" и "Нафтогаз" и провести реформы в других ведомствах.

"Энергоатом" является крупнейшим производителем электроэнергии на Украине. В начале мая кабмин страны заявил о начале реорганизации госпредприятия в акционерное общество.