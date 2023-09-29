Банки могут сохранить возможность раскрывать отчетность без чувствительных сведений

Как считают в ЦБ, это позволит соблюсти баланс между потребностями рынка в информации и необходимостью разграничивать риск введения санкций

СОЧИ, 29 сентября. /ТАСС/. Банк России планирует сохранить действующие требования по раскрытию банковской отчетности, без чувствительных для кредитной организации сведений. Это следует из презентации директора департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александра Данилова.

"В планах - сохранить текущий статус-кво, при котором банки раскрывают отчетность без чувствительных сведений (периметр раскрытия может быть уточнен по результатам обсуждения с банками). Это позволит соблюсти баланс между потребностями рынка в информации и необходимостью разграничивать риск введения санкций", - указано в презентации, представленной на площадке ХХ Международном банковском форуме.

Кроме того, регулятор планирует отменить послабление для банков по формированию резервов по ссудам физических лиц и МСП. Как следует из презентации, влияние этих послаблений на сектор незначительное. В данный момент этой "льготой" пользуются около 40 банков. На этом фоне отмена меры не окажет негативного эффекта на соблюдение кредитными организациями нормативов.

Также ЦБ планирует отходить от послаблений по нормативам краткосрочной ликвидности и норматива чистого стабильного фондирования. Отмена послаблений также не окажет негативного влияния на сектор. Подробнее регулятор планирует проинформировать банки в ноябре.