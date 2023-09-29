В Туркмении заявили, что ежегодный объем инвестиций в экономику страны достигает 19% ВВП

Из них доля иностранных вложений составляет 12%

АШХАБАД, 29 сентября. /ТАСС/. Объем ежегодных инвестиций в экономику Туркмении составляет 18-19% от валового внутреннего продукта (ВВП). Об этом заявил председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Гурбангулы Бердымухамедов, выступая в Берлине на встрече глав делегаций стран Центральной Азии и Восточного комитета экономики Германии, передает государственное агентство TDH.

По его информации, Бердымухамедов отметил, что из указанного объема инвестиций доля иностранных составляет 12%. Свыше 60% общего объема инвестиций направляется в производственную сферу, что позволяет изменить всю структуру промышленности, ускорить развитие импортозамещающих и экспортно-ориентированных производств. Абсолютных показателей он не привел.

В настоящее время, продолжил глава Народного совета, в Туркмении строится около 200 объектов общей стоимостью более $10 млрд, рост ВВП за восемь месяцев 2023 года составил 6,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. "За последние годы Туркменистан реализовал ряд инвестиционных проектов в газохимическом секторе экономики. Это построенные новые заводы по производству аммиака, карбамида, полипропилена, полиэтилена, синтетического бензина", - приводит агентство его слова.

Бердымухамедов, находящийся с рабочим визитом в Берлине, также принял участие во встрече глав делегаций в формате "Центральная Азия плюс Германия". Она прошла в формате делового завтрака под председательством федерального президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера с участием президентов Казахстана Касым-Жомарта Токаева, Киргизии Садыра Жапарова, Таджикистана Эмомали Рахмона, Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Встречи "Центральная Азия+" проводятся регулярно, в том числе на уровне глав государств. В прошлом году прошел саммит "Центральная Азия плюс РФ", в этом году проводились встречи с Китаем, США, лидерами арабских стран и Евросоюзом. На следующий год запланирован саммит "Центральная Азия плюс Япония".