Скидка на покупку электромобиля может вырасти до 35% с 1 октября

При этом она не будет превышать 925 тыс. рублей, говорится в проекте постановления правительства

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Размер скидки при покупке электромобиля может вырасти до 35% с 1 октября 2023 года, но при этом не превышать 925 тыс. рублей. Соответствующий проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Проект постановления подразумевает установку с 2024 года определенного бюджетного лимита, предусмотренного именно на реализацию электромобилей по программе льготного автокредитования. Кроме того, предлагается увеличить размер скидки при покупке электромобиля до 35% (но не более 925 тыс. рублей) с 1 октября 2023 года", - говорится в сообщении Минпромторга.

Кроме того, с 1 января 2024 года вступит в силу требование о наличии баллов за локализацию для автомобилей, подпадающих под условия госпрограммы льготного автокредитования.