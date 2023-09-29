В Сергиевом Посаде до конца года запустят производство бетонных блоков

На предприятии создадут около 140 рабочих мест

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Производство изделий из ячеистого бетона автоклавного твердения планируется запустить на территории индустриального парка "М-8" в Сергиевом Посаде до конца 2023 года. Объем инвестиций в проект оценивается в 4 млрд рублей, сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"Компания "КСМК-М8", резидент индустриального парка "М-8. Юг", расположенный в Сергиевом Посаде, запустит производство пеноблоков. Площадь предприятия - 14,6 тыс. кв. м. Инвестиции в проект компании "КСМК-М8" составили 4 млрд рублей. На предприятии будет создано около 140 рабочих мест", - сказала Зиновьева.

Как пояснили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья, запуск производства состоится до конца 2023 года. Соответствующее разрешение уже получено.

По данным министерства, после ввода предприятия на полную мощность завод будет выпускать 450 тыс. куб. м продукции в год.

В пресс-службе подчеркнули, что в настоящее время резидентами индустриального парка "М-8" являются 15 компаний. Всего на территории Московской области работают 69 индустриальных парков, они заполнены на 84%.