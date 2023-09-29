ЦБ может включить в систему страхования вкладов счета средних предприятий

Регулятор считает, что расширение периметра страхового покрытия будет стимулировать рост доверия вкладчиков к российской банковской системе

СОЧИ, 29 сентября. /ТАСС/. Банк России работает над включением в систему страхования вкладов счетов средних предприятий. Это следует из презентации директора департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александра Данилова.

"Работаем над распространением страховой защиты на счета средних предприятий, профсоюзов, социально-ориентированных некоммерческих организаций", - говорится в презентации.

Там также указано, что расширение периметра страхового покрытия будет стимулировать рост доверия вкладчиков к российской банковской системе.

В документе также указано, что сейчас ЦБ прорабатывает увеличение лимита страхового возмещения по долгосрочным рублевым вкладам и безотзывным сертификатам.

"По ним ставки отчислений в ФОСВ могут быть ниже, чем по другим вкладам, если они привлечены по ставкам выше, чем ставки по краткосрочным вкладам минимум на 0,5 п. п. Откалибруем размер всех ставок в ФОСВ, чтобы не увеличивать нагрузку на банки", - указывается в презентации.

ЦБ отмечает, что увеличение лимита и снижение ставок отчислений позволит банкам повысить доходность таких вкладов и обеспечит приток устойчивых долгосрочных пассивов для финансирования экономики.

Согласно презентации, в текущем году ЦБ планирует согласовать с кабмином указанные предложения и направить их в Госдуму.