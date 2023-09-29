Расходы на госпрограмму "Развитие культуры" в 2024 году превысят 200 млрд рублей

Согласно законопроекту о федеральном бюджете, в 2025 году расходы на эти цели составят 153,6 млрд рублей

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Более 200 млрд рублей планируется выделить на реализацию государственной программы "Развитие культуры" в России в 2024 году. В 2025 году эта сумма составит 153,6 млрд рублей, а в 2026-м вырастет до 204 млрд рублей, говорится в пояснительной записке к законопроекту о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

"Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию государственной программы "Развитие культуры", в 2024 году составят 200 311,5 млн рублей, в 2025 году - 153 646,1 млн рублей и в 2026 году - 204 000,4 млн рублей", - указано в документе.

На изменение расходов повлияло, в частности, увеличение бюджетных ассигнований на создание Федерального государственного реестра объектов нематериального этнокультурного достояния России, создание модельных муниципальных библиотек и оснащение детских школ искусств на новых территориях страны, а также увеличение объема грантов президента РФ в области культуры и искусства и другие.