Псковский завод намерен обеспечить медицинским кислородом все регионы СЗФО

Генеральный директор предприятия Виталий Громов сообщил, что выпуск медицинских газов на предприятии составляет около 15% от общего объема производимой продукции

ПСКОВ, 29 сентября. /ТАСС/. Псковский кислородный завод подал документы на получение лицензии на выпуск медицинского кислорода, что позволит фабрике закрыть потребность в этом газе всех регионов СЗФО. Об этом сообщил генеральный директор псковского кислородного завода Виталий Громов, рассказывая о планах предприятия министру экономического развития РФ Максиму Решетникову.

"На данный момент получили разрешение на ввод в эксплуатацию. Сейчас начали подачу [документов на получение] лицензии на медицинский кислород в Минпромторг РФ. Рассчитываем как можно оперативнее этот путь пройти. Сейчас мы поставляем в Калининградскую область через паромную переправу Усть Луга - Калининград. Весь Северо-западный округ", - сказал Громов, уточнив, что на данный момент выпуск медицинских газов на предприятии составляет порядка 15% от общего объема производимой продукции.

Он уточнил, что продукция поставляется на предприятия России, которые занимаются резкой металла, в частности, на судостроительные компании, верфи, на заводы пищевой и электронной промышленности, в металлургию. Кроме того, завод осуществляет экспорт продукции в Белоруссию. Общий объем инвестиций в производство составил порядка 3 млрд рублей.

"Весной прошлого года завершили монтажные работы, начали пуско-наладочный период, преодолели все трудности и в июле прошлого года начали выпуск продукции в режиме опытно-промышленной эксплуатации", - пояснил Громов.

Строительство завода осуществлялось при поддержке Минпромторга России и Фонда развития промышленности России. Области применения продукции: сталелитейная, химическая, стекольная, бумажная, космическая, а также электроника, медицина, пищевая промышленность и металлургия.

Завод производит промышленные, пищевые и медицинские газы, в том числе сжиженный медицинский кислород, потребность в котором вследствие пандемии коронавирусной инфекции резко возросла. По данным пресс-службы регионального правительства, завод полностью закроет потребность в сжиженном медицинском кислороде не только в Псковской области, но и в других субъектах СЗФО, что позволит вывести регион в лидеры по производству сжиженных промышленных, пищевых и медицинских газов в регионе.