Финансирование СМИ составит около 315 млрд рублей в 2024-2026 годах

В 2022 году бюджет СМИ на три года составил 335,8 млрд рублей

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Около 315 млрд рублей из бюджета России в 2024-2026 годах будет направлено на финансирование средств массовой информации (СМИ), говорится в пояснительной записке к законопроекту "О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов".

"Бюджетные ассигнования по разделу "Средства массовой информации" в 2024 году составят 121 297,3 млн рублей, в 2025 году - 94 177,8 млн рублей, в 2026 году - 99 508,4 млн рублей", - говорится в документе.

В прошлом году бюджет СМИ на три года составил 335,8 млрд рублей. Так, в 2023 году финансирование предполагалось на уровне 118 млрд 029,1 млн рублей, в 2024 году - 108 млрд 680,3 млн рублей, в 2025 году - 109 млрд 142,2 млн рублей.