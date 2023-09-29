Bloomberg: UBS ведет переговоры с Мозамбиком о списании части госдолга в размере $100 млн

Агентство сообщило, что заключение сделки позволит компании избежать судебного разбирательства по делу о коррупции

НЬЮ-ЙОРК, 29 сентября. /ТАСС/. Швейцарский финансовый холдинг UBS Group ведет переговоры с властями Мозамбика о списании части госдолга в размере $100 млн. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, заключение этой сделки позволит компании избежать судебного разбирательства по делу о коррупции в Мозамбике, к которому был причастен банк Credit Suisse, ныне принадлежащий UBS. Стороны находятся в процессе обсуждения условий сделки, генеральный прокурор Мозамбика может объявить результаты переговоров уже на следующей неделе, отмечает агентство.

Согласно постановлению судебных властей США и Великобритании, банк Credit Suisse в 2021 году обязался выплатить штраф в размере около $475 млн для урегулирования обвинений во взяточничестве и мошенничестве, связанных с коррупционным скандалом в Мозамбике. Претензии в адрес банка касались проекта размещения гособлигаций на сумму почти $1 млрд, который тот помогал реализовывать в период с 2013 по 2016 год для финансирования государственной рыболовной отрасли и развития морской безопасности в Мозамбике.

В 2016 году правительство страны скрыло от Международного валютного фонда наличие внешней задолженности, вследствие чего финансирование южноафриканского государства было приостановлено. Это привело к дефолту и вызвало в Мозамбике экономический кризис.