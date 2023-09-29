29 сентября, 13:10

Госдума рассмотрит 26 октября в I чтении проект бюджета на 2024-2026 годы

Пленарное заседание в этот день будет посвящено только обсуждению бюджета, сообщили в нижней палате парламента

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Проект федерального бюджета на 2024-2026 годы будет рассмотрен в первом чтении на пленарном заседании Госдумы 26 октября, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

"Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в пятницу, 29 сентября, провел дополнительное заседание Совета Госдумы. Было принято решение рассмотреть законопроект о федеральном бюджете на 2024-2026 годы в первом чтении 26 октября. Пленарное заседание Госдумы в этот день будет посвящено только обсуждению бюджета", - говорится в сообщении пресс-службы. 

Теги:
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
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