На здравоохранение в 2024 году направят более 1,6 трлн рублей

Доля в общем объеме расходов федерального бюджета на здравоохранение в 2024 году по сравнению с 2023 годом уменьшится с 5,2%

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Расходы федерального бюджета по разделу "Здравоохранение" в 2024 году составят более 1,6 трлн рублей, говорится в пояснительной записке к законопроекту "О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов".

"Бюджетные ассигнования по разделу "Здравоохранение" в 2024 году составят 1 620 306,4 млн рублей, в 2025 году - 1 634 523,1 млн рублей и в 2026 году - 1 615 270,2 млн рублей. По отношению к объему ВВП соответствующего года доля расходов раздела "Здравоохранение" составит в 2024 году - 0,9%, в 2025 и 2026 годах 0,9% и 0,8% соответственно", - говорится в документе.

Отмечается, что доля в общем объеме расходов федерального бюджета на здравоохранение в 2024 году по сравнению с 2023 годом уменьшится с 5,2% до 4,4%. В 2025 и 2026 годах она составит 4,9% и 4,8% соответственно.

При этом предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по сравнению с объемами, утвержденными действующим проектом бюджета на 2023-2025 годы, увеличены в 2024 году на 109,2 млрд рублей, в 2025 году - на 109,8 млрд рублей.