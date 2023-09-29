Собянин: в Москве создали уникальные условия для развития инноваций

В инновационную экосистему для развития новых идей и запуска продуктов входят кластер i.moscow и 54 технопарка

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы создали инновационную экосистему для развития новых идей и запуска продуктов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Чтобы поддержать московских изобретателей, мы создали инновационную экосистему столицы. В нее входят кластер i.moscow и 54 технопарка. В кластере - сервисы и все условия, необходимые для эффективного развития новых идей и запуска продуктов с нуля", - написал Собянин.

Он отметил что есть проект "Академия инноваторов" - непрерывная программа развития инноваций, которая поможет доработать и усовершенствовать свои технологии вместе с опытными наставниками. А также "Фабрика прототипов" - бесплатный онлайн-сервис для поиска партнеров по направлениям механической обработки и приборостроения.

"Фабрика дизайна 2.0" - проект Агентства креативных индустрий для взаимодействия дизайнеров и российских производителей. А с программой тестирования инноваций можно испытать свою разработку, получить обратную связь от пользователей, оценить потенциал продукта и понять, что нужно для выхода на рынок. В Москве - крупнейшая в мире сеть площадок пилотирования, в ней 233 организации и учреждения, добавил мэр.

"Еще один инструмент внедрения передовых разработок - городские технологические конкурсы в разных сферах. Они дают возможность "познакомить" перспективные российские стартапы и бизнес. Кроме того, в столице создана система технопарков. Резиденты площадок могут пользоваться их усовершенствованной инфраструктурой: центрами прототипирования, коворкингами и другими объектами", - поделился Собянин.