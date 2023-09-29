Норвегия запретит въезд авто с российской регистрацией с 3 октября

Как сообщили в МИД королевства, исключение из запрета сделают для проживающих в России подданных королевства и граждан Европейской экономической зоны, а также членов их семей

СТОКГОЛЬМ, 29 сентября. /ТАСС/. Норвегия приняла решение запретить с 3 октября въезд на свою территорию автомобилей с российской регистрацией. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел.

"Норвегия, следуя примеру стран Евросоюза, имеющих [сухопутную] границу с Россией, уточняет, что запрет на ввоз, в частности, зарегистрированных в России легковых автомобилей с девятью и меньшим количеством сидячих мест включает также запрет на промежуточный импорт. Кроме того, Норвегия вводит некоторые исключения. Изменения вступят в силу в полночь во вторник, 3 октября", - сообщило внешнеполитическое ведомство.

"Зарегистрированные в России легковые автомобили с девятью и менее посадочными местами больше не могут быть ввезены в Норвегию, даже временно. Однако эти правила не распространяются на автомобили с 10 и более посадочными местами. Поэтому пересечение [российско-норвежской] границы, например, микроавтобусами и автобусами через КПП "Стурскуг", как и в настоящее время, остается возможным", - заявили в норвежском внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщили в МИД королевства, исключение из запрета сделают для проживающих в России подданных королевства и граждан Европейской экономической зоны (к ней относятся страны ЕС, Норвегия, Исландия и Лихтенштейн), а также членов их семей. Кроме того, ограничения не затронут дипломатические автомобили и экстренные гуманитарные случаи (острое заболевание, смерть или похороны близкого родственника).

Норвегия не является членом Евросоюза и ранее не вводила запрета на въезд автомобилей с российской регистрацией на свою территорию. Норвегия и соседние Финляндия и Швеция входят в состав Шенгенской зоны с единым пограничным контролем. Ранее запрет на въезд машин с российской регистрацией ввела финская сторона. В Осло анонсировали, что собираются последовать примеру Хельсинки.