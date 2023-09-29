Кабмин внес поправки о расчете бюджетного правила из базовой цены на нефть в $60/баррель

Согласно бюджетному правилу, дополнительные доходы казны от продажи нефти сверх базовой цены направляются в Фонд национального благосостояния

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, содержащий поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается расчет бюджетного правила из базовой цены на нефть, установленной на уровне $60 за баррель. Это следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

При этом, согласно тексту документа, соответствующая базовая цена на нефть подлежит ежегодной индексации на 2% начиная с 2027 года (на уровне валютной инфляции).

Определение базовых нефтегазовых доходов также предлагается из базовой цены на природный газ, базовых цен экспортной альтернативы для автомобильного бензина АИ-92 класса 5 и дизельного топлива класса 5, следует из документа. Отмечается, что базовая экспортная цена на природный газ принимается на уровне среднегодовой экспортной цены на газ природный - $250 за 1 тыс. куб. м, которая подлежит ежегодной индексации на 2% начиная с 2027 года.

Базовая цена экспортной альтернативы для автомобильного бензина АИ-92 класса 5 и дизельного топлива класса 5 устанавливается как значения среднегодовых цен экспортной альтернативы для автомобильного бензина АИ-92 класса 5 и дизельного топлива класса 5, рассчитанные исходя из фактических (прогнозных) цен на автомобильный бензин АИ-92 класса 5 1253904-У4-2023 (2.0) и дизельное топливо класса 5, умноженных на соотношение базовой и фактической (прогнозной) цен на нефть.

Глава Минфина Антон Силуанов на заседании правительства 22 сентября говорил, что министерство предлагает в 2024 году вернуться к расчету параметров бюджетного правила не из суммы нефтегазовых доходов, а из базовой цены на нефть, которая установлена на уровне $60 за баррель.

Модификация бюджетного правила

Согласно действующему бюджетному правилу, дополнительные доходы казны от продажи нефти сверх базовой цены (в 2019 году - около $41,6 за баррель) направляются в Фонд национального благосостояния.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что по смягченному бюджетному правилу отсечка рассчитывается в 2023 году не от стоимости нефти, а от нефтегазовых доходов. Как он отмечал, планка составляет 8,9 трлн рублей нефтегазовых доходов, при этом из них 900 млрд рублей направляется в ФНБ.