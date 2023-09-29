Мишустин призвал внедрить рискориентированный подход при проверках бизнеса

Премьер-министр заявил, что если деятельность не связана "с высокими рисками причинения вреда гражданам или окружающей среде, достаточно профилактических мероприятий"

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Необходимо активнее внедрять рискориентированный подход при проверках бизнеса, не связанного с высокой вероятностью причинения вреда, достаточно будет профилактических мероприятий, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Если бизнес не связан с высокими рисками причинения вреда гражданам или окружающей среде, его вообще не должны проверять, достаточно профилактических мероприятий. Поэтому нам предстоит активнее внедрять рискориентированный подход", - сказал глава кабмина в видеообращении к участникам IV Всероссийского форума контрольных органов.

Он отметил, что одна из ключевых задач, стоящих сегодня перед властями, - дальнейшее снижение административной нагрузки на предпринимателей. По словам премьера, гибкое использование инструментов надзора и контроля уже позволило оказать существенную поддержку российскому деловому сообществу - и после пандемии, и в рамках преодоления санкций.

Мишустин также указал на важность развития системы отраслевых индикаторов, позволяющих заранее предусматривать, какие объекты нуждаются во внимании, и действовать на опережение, не ожидая возможных нарушений.

"Реализация принципа "помогать, а не наказывать" уже показывает хорошие результаты", - подчеркнул председатель правительства. По его словам, об этом "свидетельствует число профилактических визитов - их по-прежнему больше, чем проверок, причем их инициатором все чаще выступает сам бизнес".

Как отметил Мишустин, такой результат во многом является заслугой сотрудников органов надзора, "которые буквально на глазах меняют подход к контрольным мероприятиям, в том числе среди предпринимателей".