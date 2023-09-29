Россия с 4 октября повысит экспортную пошлину на пшеницу до 4 564,6 рубля за тонну

Пошлина на ячмень составит 1 251,1 рубля за тонну

МОСКВА 29 сентября. /ТАСС/. Размер пошлины на экспорт пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) из РФ с 4 по 10 октября 2023 года включительно повышается до 4 564,6 рубля против действующей сейчас ставки в размере 4 527,5 рубля за тонну, говорится в материалах Минсельхоза РФ.

Пошлина на ячмень составит 1 251,1 рубля за тонну против действующей сейчас ставки в размере 791,2 рубля за тонну, пошлина на кукурузу будет понижена до 2 853,8 рубля против 3 201,6 рубля за тонну.

Ставка экспортной пошлины на пшеницу рассчитана исходя из индикативной цены в размере $244,5 за тонну, на ячмень - $183,6 за тонну, на кукурузу - $207,4 за тонну.

"Плавающая" пошлина на экспорт зерновых из РФ действует с 2 июня 2021 года. Минсельхоз определяет размер пошлины сроком на одну неделю из расчета индикативной цены в соответствии с данными о заключаемых контрактах на Мосбирже. До 1 июля 2022 года пошлины рассчитывались в долларах, а затем были переведены в рубли.