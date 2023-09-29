В Промсвязьбанке заявили об открытии 270 отделений в новых субъектах

Сеть присутствия расширится до 470 офисов

ЛУГАНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Промсвязьбанк (ПСБ) до конца 2023 года расширит сеть присутствия в новых субъектах РФ до 470 офисов, открыв еще 270 отделений. Об этом ТАСС сообщили в ПСБ.

"ПСБ, понимая востребованность доступного и современного банковского обслуживания в новых субъектах РФ, активно развивает финансовую инфраструктуру: до конца 2023 года банк расширит сеть присутствия в Донецкой, Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях до 470 отделений. <…> За фактически полгода в 2022 году мы открыли порядка 200 офисов, в этом году открываем еще 270", - цитирует пресс-служба банка заместителя председателя ПСБ Михаила Дорофеева.

Дорофеев отметил, что большое количество офисов банка в новых субъектах РФ открыто в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения. При этом на территории Донецкой Народной Республики ПСБ уже достиг плановых показателей, заложенных в программе правительства РФ по социально-экономическому развитию новых субъектов России. "Основная задача банков, согласно программе развития новых регионов, выйти к 2025 году на уровень Крыма по развитию банковской инфраструктуры. Но мы уже переходим эту черту - в ДНР уже добились установленных показателей, во всех остальных регионах планируем достичь необходимых показателей в первом квартале следующего года", - рассказал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин постановил обеспечить создание в ДНР и ЛНР территориальных учреждений Банка России, а выполнявшие функции центральных и коммерческих банков преобразовать в общества с ограниченной ответственностью и присоединить к Промсвязьбанку. Также банк работает в Херсонской и Запорожской областях.