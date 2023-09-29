"Автодор" досрочно отремонтировал 12 км федеральной трассы в ЛНР

Участок автомобильной дороги обеспечивает транспортное сообщение между Луганском и поселком Станица Луганская

ЛУГАНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Специалисты госкомпании "Автодор" досрочно отремонтировали 12 км федеральной трассы М-4 "Дон" Кантемировка - Луганск, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтранса Луганской Народной Республики.

"Торжественное открытие участка автомобильной дороги федеральной трассы А-258 М-4 "Дон"- Кантемировка - Луганск, досрочно отремонтированной специалистами "Автодора", состоялось в республике. Раньше срока, установленного на 2024 год, дорожники отремонтировали участок трассы протяженностью 12 км", - сказал сотрудник пресс-службы ведомства.

Собеседник агентства рассказал, что сотрудники "Автодора" уложили около 58,5 тыс. т асфальтобетона, установили 5 км бортового камня, 3 остановочных павильона и 15,5 км барьерного ограждения. В работах участвовали около 100 специалистов, задействовано порядка 40 единиц техники.

Участок автомобильной дороги обеспечивает транспортное сообщение между Луганском и поселком Станица Луганская, которое было прервано в 2014 году из-за боевых действий в регионе. Сообщение удалось наладить только после освобождения Станицы Луганской в феврале 2022 года с началом проведения Россией специальной военной операции. При этом последний ремонт упомянутого участка трассы проводился порядка 12 лет назад.