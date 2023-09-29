Средний размер пенсии для неработающих пенсионеров в 2024 г. может составить 23 405 рублей

Минтруд сообщил, что в 2024 году на выплаты пенсий направят более 10 трлн рублей

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Средний размер пенсии после индексации на 7,5% для неработающих пенсионеров в 2024 году может составить 23 405 рублей. Всего в 2024 году на выплаты пенсий предусмотрено более 10 трлн рублей, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда России.

"В результате перерасчета с 1 января 2024 года средний размер страховой пенсии по старости у неработающих увеличится на 1 628 рублей и составит 23 405 рублей. Всего в 2024 году на выплаты пенсий будет направлено свыше 10 трлн рублей", - говорится в сообщении.

В Минтруде уточнили, что в общей сложности Соцфонд планирует направить более 16 трлн рублей на выплату пенсий, страховых пособий и предоставление мер социальной поддержки.

"Бюджет предусматривает выполнение всех социальных обязательств в полном объеме и в срок. Индексация страховых пенсий для неработающих пенсионеров с 1 января 2024 года составит 7,5%", - цитируют в сообщении главу Минтруда России Антона Котякова.