29 сентября, 14:10,
обновлено 29 сентября, 14:25

Максимальное пособие по нетрудоспособности может составить более 122 тыс. рублей

Максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности в 2023 году составляет 83 тыс. рублей в месяц

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности в 2024 году может составить более 122 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда России.

"Благодаря внедрению в 2023 году единого тарифа и единой облагаемой базы страховых взносов, которая будет учитываться при расчете больничных, максимальные размеры пособий по временной нетрудоспособности и материнству для работающих граждан возрастут", - цитируют в сообщении министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.

Уточняется, что максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности в 2023 году составляет 83 тыс. рублей в месяц, а в 2024 году будет более 122 тыс. рублей в месяц. 

Теги:
РоссияКотяков, Антон Олегович
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