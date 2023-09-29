29 сентября, 14:11,
обновлено 29 сентября, 14:28

Максимальное пособие по беременности и родам может вырасти до 565 тыс. рублей

Минтруд сообщил, что максимальный размер выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих составит 49 тыс. рублей в месяц

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Максимальная сумма пособия по беременности и родам в 2024 году может увеличиться до 565 тыс. рублей, а максимальный размер выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет - до 49 тыс. рублей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда России.

"Максимальный размер пособия по беременности и родам возрастет с 383 тыс. рублей до 565 тыс. рублей. Максимальный размер выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих составит 49 тыс. рублей в месяц против 33,2 тыс. рублей в 2023 году", - говорится в распространенном сообщении. 

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