Более 30 инвесторов привлекла Корпорация развития Подмосковья с начала года

Реализация новых проектов позволит создать в Подмосковье более 4,3 тыс. рабочих мест

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Корпорация развития Московской области с начала текущего года привлекла в регион более 30 инвесторов. Объем инвестиций в проекты по заключенным соглашениям превышает 38 млрд рублей, сообщила ТАСС замепредседателя правительства - министр инвестиций промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"За девять месяцев этого года при содействии Корпорации развития региона мы подписали 33 инвестиционных соглашения на общую сумму свыше 38 млрд рублей. Реализация новых проектов позволит создать в Подмосковье более 4,3 тыс. рабочих мест", - сказала Зиновьева.

В пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья рассказали, что инвесторы планируют вести бизнес в различных сферах - металлообработке, производстве строительных и отделочных материалов, пищевой и химической промышленности, машиностроении. Так, один из крупнейших инвесторов, компания "Л-Пак", построит на территории ОЭЗ "Кашира" завод по производству гофрированного картона и упаковочной продукции. Инвестиции в предприятие оцениваются в 19 млрд рублей. Помимо этого, белорусская компания "Юнивест" планирует вложить более 3 млрд рублей в создание кондитерской фабрики и логистического комплекса на территории городского округа Лыткарино.

"Мы работаем по принципу одного окна - полностью сопровождаем весь процесс реализации инвестиционных проектов - от выбора земельного участка или площадки в индустриальных парках и ОЭЗ до запуска предприятия. В этом году были подписаны соглашения с инвесторами, которые планируют строить на территории Подмосковья предприятия в самых разных направлениях: от металлообработки до пищевой промышленности. Общая площадь этих предприятий - более 85 га", - привели в пресс-службе слова гендиректора Корпорации развития Московской области Владимира Слипенькина.