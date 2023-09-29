29 сентября, 15:17

На проведение Кавказского инвестфорума в 2024 году выделят 300 млн рублей

Председателем организационного комитета по подготовке и проведению форума назначен заместитель председателя правительства РФ Александр Новак

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Проект федерального бюджета предусматривает ежегодное выделение 300 млн рублей на проведение Кавказского инвестиционного форума, говорится в пояснительной записке к законопроекту о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

"Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Кавказского инвестиционного форума <…> в 2024 - 2026 годах на 300 млн рублей ежегодно", - сказано в документе.

В сентябре этого года Кавказская инвестиционная выставка получила статус форума. Соответствующий указ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Председателем организационного комитета по подготовке и проведению форума назначен заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичНовак, Александр ВалентиновичРоссия
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