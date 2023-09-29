Нефтяники могут не получить выплаты по демпферу за сентябрь

Согласно расчетам ТАСС, средние биржевые цены бензина Аи-92 и летнего дизеля по итогам месяца превысили уровень обнуления демпфера по этим видам топлива

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Средние биржевые цены бензина Аи-92 и летнего дизеля по итогам сентября превысили уровень обнуления демпфера по этим видам топлива, следует из расчетов ТАСС на основе данных СПбМТСБ. Таким образом, нефтяные компании могут не получить выплаты по демпферу за сентябрь.

Согласно приказу ФАС, средняя цена бензина Аи-92 и дизеля за налоговый период рассчитывается как среднеарифметическое значение биржевого индекса СПбМТСБ для европейской части России.

Так, по расчетам ТАСС, средняя цена реализации бензина Аи-92 на бирже в сентябре составила 64,08 тыс. рублей за тонну, а дизельного топлива - 68,616 тыс. рублей за тонну. При этом, согласно Налоговому кодексу, предельная средняя цена по демпферу для бензина Аи-92 в 2023 году составляет 64,62 тыс. рублей за тонну, дизеля - 62,59 тыс. рублей за тонну. В случае превышения определенного Налоговым кодексом уровня цен демпферные выплаты за налоговый период должны обнуляться.

В августе 2023 года, по данным Минфина, российский бюджет нарастил выплаты нефтяным компаниям по демпферу на 68,3% по сравнению с июлем - до 185,9 млрд рублей.

При этом с 1 сентября заработала корректировка механизма, которая по сути сократила выплаты по топливному демпферу на 50%. Вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что правительство предлагает вновь скорректировать демпфер за счет повышения коэффициента, пониженного с 1 сентября.