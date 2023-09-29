Дюков заявил о планах перевода нефтегазовой отрасли к 2028 году на российское ПО

Глава "Газпром нефти" добавил, что отечественное программное обеспечение должно быть не хуже, а в основном даже лучше существующих зарубежных решений

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Индустриальный центр компетенций "Нефтегаз, нефтехимия и недропользование" намерен к 2028 году создать для нефтегазовой отрасли возможность полностью перейти на отечественное программное обеспечение (ПО). Об этом телеканалу "Россия-24" сказал руководитель центра, глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

"Мы ставим перед собой даже более амбициозные планы. Мы хотим к 2028 году добиться 100% покрытия этого ландшафта исключительно отечественным ПО", - сказал он.

Дюков добавил, что отечественное программное обеспечение должно быть не хуже, а в основном даже лучше существующих зарубежных решений.