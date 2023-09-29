"Лукойл" и "Норникель" зарегистрировали в ЯНАО компанию по добыче нефти

Согласно ЕГРЮЛ, ее уставной капитал составляет 200 млн рублей

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. "Лукойл - Западная Сибирь" (дочернее предприятие "Лукойла") и компания "Заполярьенефтегаз", конечным бенефициаром которой является "Норникель", создали в Ямало-Ненецком автономном округе компанию по добыче нефти и попутного нефтяного газа "Варейнефтегаз". Это следует из данных ЕГРЮЛ.

Компания была зарегистрирована 28 сентября в Новом Уренгое, ее уставной капитал составляет 200 млн рублей, следует из данных реестра.

"Лукойл - Западная Сибирь" и "Заполярьенефтегаз" владеют в равных долях по 50% "Варейнефтегаза".

Согласно ЕГРЮЛ, основным видом деятельности компании является добыча нефти и нефтяного попутного газа.