29 сентября, 14:33

"Лукойл" и "Норникель" зарегистрировали в ЯНАО компанию по добыче нефти

Согласно ЕГРЮЛ, ее уставной капитал составляет 200 млн рублей

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. "Лукойл - Западная Сибирь" (дочернее предприятие "Лукойла") и компания "Заполярьенефтегаз", конечным бенефициаром которой является "Норникель", создали в Ямало-Ненецком автономном округе компанию по добыче нефти и попутного нефтяного газа "Варейнефтегаз". Это следует из данных ЕГРЮЛ.

Компания была зарегистрирована 28 сентября в Новом Уренгое, ее уставной капитал составляет 200 млн рублей, следует из данных реестра.

"Лукойл - Западная Сибирь" и "Заполярьенефтегаз" владеют в равных долях по 50% "Варейнефтегаза".

Согласно ЕГРЮЛ, основным видом деятельности компании является добыча нефти и нефтяного попутного газа. 

Теги:
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
© Информационное агентство ТАСС
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